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رقم الخبر: 271452 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
صادرات السلع الايرانية لاوزبكستان تنمو 60 بالمئة

صادرات السلع الايرانية لاوزبكستان تنمو 60 بالمئة

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية عن تسجيل صادرات السلع لاوزبكستان 152 مليون دولار في فترة 21 مارس/آذار حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بنمو 60 بالمئة على اساس سنوي.
وأوضح "حميد زادبوم" في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم السبت، بأن حجم صادرات السلع لاوزبكستان شهد نموا بنسبة 67 بالمئة في الفترة المذكورة.
وأشار الى أن من أهم صادرات ايران للسوق الاوزبكية تشمل معدات تكسير الحجر، والاسمنت والبروبولين والزجاج وحجر البناء والموبيليا، فيما يتم استيراد منها القطن والخيوط وكلوريد البوتاسيم والفسفات.
وأعتبر "زادبوم"  بأن افتتاح خط الطيران الجوي المباشر بين طهران وطشقند، خفف جزءا من مشاكل تجار البلدين، لافتا الى انسيابية النقل عبر سك الحديد، فيما تقرر خلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد 12 ديسمبر/كانون الاول الجاري، معالجة الامور المتعلقة بالنقل البري بين وزارة الطرق الاوزبكية ونظيرتها الايرانية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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