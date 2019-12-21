اعلن رئيس وزراء ماليزيا " مهاتير محمد" عن عزم كل من طهران وانقرة و الدوحة ولمواجهة الحظر الاقتصادي مستقبلا التعامل بالذهب في تبادلاتها الاقتصادية .

واضاف مهاتير في الحفل الختامي لقمة الدول الإسلامية (كوالالمبور2019) : اقترحنا استخدام الذهب في تبادلاتنا التجارية مؤكدا على متابعة هذا الامر للوصول الى آليات تنفيذه .

واختتمت قمة كوالالمبور الإسلامية أعمالها بالتشديد على عزم الدول المؤسسة على المضي قدما في تحقيق أهدافها بالعمل على استعادة الحضارة الإسلامية من خلال التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والدفاع.

وقد دعا مهاتير إلى هذه القمة من أجل بحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات العالم الإسلامي وتحسين حياة المسلمين.

وعقدت قمة الدول الإسلامية (كوالالمبور) صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي حضرها الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني ورؤساء دول ماليزيا وتركيا وقطر ومئات النخب من الدول الإسلامية في المركز الدولي للمؤتمرات في كوالالمبور بعاصمة ماليزيا.