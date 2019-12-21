  • السبت ٢٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • السبت , ديسمبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271442 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 16:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعة شريف الصناعية تتأهل الى مسابقات البرمجة التنافسية الدولية في روسيا

جامعة شريف الصناعية تتأهل الى مسابقات البرمجة التنافسية الدولية في روسيا

تأهل فريق جامعة شريف الصناعية الايرانية الى منافسات البرمجة التنافسية ICPC الدولية التي ستقام في روسيا.
واقيمت الدورة الحادية والعشرين الدولية لمنافسات البرمجة لطلاب جامعات منطقة غرب اسيا بمشاركة 79 فريق من 62 جامعة من ايران حيث فاز فريق جامعة شريف الصناعية الايرانية بالمركز الاول وتأهل الى منافسات البرمجة التنافسية ICPC الدولية التي ستقام في روسيا.
ويتأهل الاوائل لمسابقات البرمجة الدولية في روسيا  international Collegiate Programming Contes (ICPC).
وتجرى المسابقة البرمجية التنافسية ICPC في أربع مراحل :
1-  في المرحلة الأولى يتم التنافس بين فرق  الجامعات كل منها على حدا أي يتم التنافس بين فرق الجامعة الواحدة على كأس تلك الجامعةز
2- المرحلة الثانية فتكون على مستوى الدولة أي يتم التنافس بين الفرق التي تأهلت من جميع جامعات الدولة ذاتها  في المرحلة السابقة.
3- في المرحلة الثالثة فتكون المنافسة أصعب وأشمل حيث يتم التنافس بين جميع الفرق المتأهلة من المرحلة الثانية والمنافسة تكون على المستوى الأقليمي.
4- في المرحلة الأخيرة يتم التنافس بين جميع الفرق المتأهلة من المرحلة الثالثة حيث تكون المنافسة الأخيرة على المستوى العالمي والفريق الأول في هذه المرحلة يتوّج ببطل العالم للمسابقة البرمجية العالمية ICPC.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9738 sec