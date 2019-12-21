اعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بمنظمة الطرق والنقل البري في ايران، ان خطة العام الجاري تتضمن تطوير وصيانة 2500 كيلومتر من الطرق الريفية.

وفي ملتقى اليوم الوطني للطرق والنقل البري عقد اليوم السبت بمدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري، اشار "احمد جمشيدي" الى الاجراءات التي قامت فرق صيانة الطرق بعد السيول الاخيرة في بعض المحافظات، وقال: ان 22 محافظة في البلاد تعرضت الى السيول والفيضانات حيث قامت فرق صيانة الطرق وعلى مدار الساعة بتقديم الخدمات الجهادية واعادة فتح المحاور.

واشار الى تكدس نحو 7 ملايين طن من البضائع في ميناء الامام الخميني (رض) بجنوب ايران، مضيفا: تم زيادة عدد الشاحنات من 1700 الى 3000 شاحنة لتفريغ البضائع من هذا الميناء، مما يشير الى ادارة الناشطين في مجال شحن ونقل البضائع.

وتطرق جمشيدي الى نقل الزوار خلال زيارة الاربعين الحسيني، مضيفا: على مدار سبعة أيام، تم نقل حوالي سبعة ملايين شخص الى اربعة مراكز حدودية.

واشار مدير الشؤون الادارية والمالية بمنظمة الطرق والنقل البري الى تنفيذ خطة الطرق الريفية في البلاد، وقال: في اطار خطة العام الجاري يجري تطوير وصيانة 2500 كيلومتر من الطرق الريفية، وفي العام المقبل سيجري تنفيذ هذه الخطة لتشمل 3500 كيلومتر.