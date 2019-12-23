اكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي منع اعتقال الافراد من اجل جمع الادلة.

وفي كلمته اليوم السبت خلال ملتقى قضاة المحاكم العامة والثورية في طهران، قال آية الله رئيسي، يُمنع اعتقال الافراد بهدف جمع الادلة، اذ يتوجب ابتداء جمع الادلة ومن ثم اصدار قرار الاعتقال في حال الضرورة.

واكد رئيس السلطة القضائية الايرانية ضرورة المزيد من التدقيق في اصدار احكام الاعتقال والسجن ولا ينبغي اصدار احكام الاعتقال بسهولة الا في الحالات المصرح بها قانونيا وحينما لا يكون هنالك سبيل غير ذلك.

واعتبر العدد الكبير من الملفات المفتوحة في جهاز القضاء ليس فخرا ، مؤكدا ضرورة العمل الثوري لحل الملفات العالقة والقديمة والمعقدة.

واكد رئيس القضاء الايراني ضرورة ايلاء الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل بدأب على حل مشاكلهم وقضاياهم.