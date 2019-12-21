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رقم الخبر: 271438 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: لا نمتنع عن أي تفاوض وتوافق في سياق مصالحنا الوطنية

الرئيس روحاني: لا نمتنع عن أي تفاوض وتوافق في سياق مصالحنا الوطنية

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تمتنع عن اي تفاوض وتوافق في سياق مصالحها الوطنية.
وبعد لقائه ريس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو يوم الجمعة، كتب الرئيس روحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": ان ايران ترحب باي مشروع يمكنه تعزيز التبادل الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة وزيادة الصادرات وبيع النفط.
واضاف: اننا وفي سياق مصالحنا الوطنية لسنا مُعرِضين عن اي تفاوض وتوافق.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل صباح اليوم الجمعة الى طوكيو قادما من كوالالمبور، واجرى محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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