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رقم الخبر: 271436 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: منوعات  
العلماء يعثرون على رفات (قزم) نادر جداً في الصين

العلماء يعثرون على رفات (قزم) نادر جداً في الصين

اكتشف فريق من علماء الآثار في منطقة قريبة من النهر الأصفر في الصين، هيكلا عظميا لإنسان له شكل نادر جدا من التقزم، ورفات أشخاص آخرين عاشوا في الفترة 3300-2900 سنة قبل الميلاد.

وتفيد مجلة International Journal of Paleopathology ، بأن عظام هذا القزم قصيرة جدا وهشة مقارنة بعظام الأشخاص الآخرين التي عثر عليها في المنطقة بحسب العلماء. ولكن تحليل الأسنان أظهر أنها تعود لإنسان بالغ. كما أظهرت نتائج الدراسة المفصلة، أن هذا الشخص كان قزما، وطوله أقل من المتوسط.

ويشير العلماء، إلى أن ظاهرة التقزم في الوقت الحاضر نادرة جدا، ويعاني منها ثلاثة أشخاص من كل 10 آلاف. كما أن علماء الآثار نادرا ما يعثرون على رفات أشخاص من هذا القبيل، ومعظم الحالات التي اكتشفت ناتجة عن عجز النمو الغضروفي، الذي يسفر عن نمو أطراف قصيرة مع طول جذع طبيعي.

ولكن الاكتشاف الأخير يمكن أن يعتبر مهما، لأن شكل التقزم الذي كان يعاني منه هذا الشخص نادر جدا، شمل عظام الجمجمة والجذع. لذلك يعتقد الخبراء أن لديه حالة تقزم متناسقة proportionate dwarfism.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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