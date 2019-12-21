  • السبت ٢٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • السبت , ديسمبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271435 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لمن يعاني إلتهاب الأمعاء.. تجنّبوا هذه الأغذية

لمن يعاني إلتهاب الأمعاء.. تجنّبوا هذه الأغذية

قال البروفيسور توماس زويفرلاين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني، إن التهاب الأمعاء يتطلب تغذية خاصة، حيث ينبغي الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة.

وبحسب زويفرلاين فإنه من الضروري لمن يعاني التهابا في الأمعاء التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب، والأغذية المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة، حيث تعمل السوائل على تسييل الفضلات في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون التهابات جديدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

جدير بالذكر أن التهاب الأمعاء مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء.

وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات.

وغالبا ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن، بالإضافة إلى حمى، كما يشكون من الغثيان أو الإسهال والإمساك.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/6689 sec