  • الإثنين ٢٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 23, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271434 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟

متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن البدء في تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع بين الشهرين الخامس والسابع من عمره، حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظا وانتباها.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل، حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضروات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبالنسبة للمشروبات، أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن ماء الصنبور هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/2610 sec