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رقم الخبر: 271433 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران الأولى إقليمياً في "علم الأعصاب"

ايران الأولى إقليمياً في "علم الأعصاب"

قال نائب مساعد وزير الصحة في شؤون الابحاث شاهین اخوند زاده، ان إيران تتبوأ المرتبة الأولى في مجال علم الأعصاب في المنطقة.

واضاف اخوندزاده، في كلمته بالمؤتمر الثامن للعلوم العصبية الأساسية والسريرية: إنه لإعداد طالب دكتوراه في علم الأعصاب، يجب إنفاق ما لا يقل عن 150  إلى 200 مليون تومان.

وأشار إلى مكانة إيران في مجال علم الأعصاب على صعيدي العالم والمنطقة، موضحاً: إن إيران تحتل المرتبة 16 عالميا في البحوث الطبية، لكنها تتبوأ المرتبة 21 في مجال علم الأعصاب، ويعود ذلك إلى التمويل المحدود في هذا المجال.

وأشار اخوندزاده إلى المرتبة الأولى التي أحرزتها ايران في علم الأعصاب في المنطقة، مضيفا أن المرتبة الثانية منحت للكيان الصهيوني، الذي ينتج بعض مقالاته في اميركا.

وأكد نائب مساعد وزير الصحة في شؤون الابحاث على أهمية إشراك المختصين السريريين في أبحاث علم الأعصاب وقال: سيصبح مجال علم الأعصاب أكثر ديناميكية عندما يدخل هؤلاء المختصون بهذا المجال.

وعدّ علم الاعصاب مجالا خصباً لإنفاق الأموال عليه من قبل الحكومات، في إشارة إلى الموارد المحدودة المتاحة لإنتاج المقالات البحثية في هذا المجال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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