حذرت دراسة استقصائية نشرها موقع «نيو ساينتست» من إدمان المراهقين لهواتفهم المحمولة؛ لأن واحداً من أربعة مراهقين يعتبر مدمناً للهواتف الذكية، ما يؤثر في صحتهم العقلية ويزيد من احتمالات إصابتهم بالاكتئاب واضطرابات النوم والقلق.

وتسلط الورقة البحثية، التي تعد ملخصاً لـ41 دراسة سابقة لاستخدام الهواتف، الضوء على مستويات عالية من استخدام الهاتف دون وجود حالة طبية مرضية، وتأثير هذا الاستخدام في صحة المراهقين النفسية وفي علاماتهم الدراسية.

خطوات التخلص من إدمان الهاتف:

- تشير الدراسة إلى أهمية استبدال كتاب بدلاً من الهاتف، ويفضل أن يكون من المجالات المفضلة بالنسبة للمراهقين سواء الروايات أو القصص البوليسية.

- حوِّل الهاتف إلى وضعية الصامت، أو أغلقه وضعه في مكان بعيد، وحاول مجاراة الأحداث اليومية والتفاعل مع الأشخاص في حياتك الواقعية.

- إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي أو تغيير إعداداتها بحيث لا تسمع رنين الهاتف في كل إشعار يتم على تلك التطبيقات.

- قلل استخدام الإنترنت من خلال الاشتراك في باقات محدودة وعدم الاشتراك في الإنترنت المنزلي.

- قلل استخدام الهاتف تدريجاً، ولا تمنعه مرة واحدة، وضع لنفسك جدولاً يتضمن الوقت اليومي المخصص للهاتف، وحاول ألا تتخطاه.

- راقب استخدام الهاتف؛ لتعرف هل أنت مدمن حقاً الهواتف الذكية أو أنك تستخدمها لإنجاز اتصالاتك اليومية والتواصل مع أصدقائك.

- ممارسة أنشطة محببة بعيداً عن التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية، واكتشف هواياتك، ومارس الرياضة يومياً، وتفاعل مع أصدقائك وأقاربك.