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رقم الخبر: 271425 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:26 الاقسام: منوعات  
مومياء حنطها والدها عام 1920 تستيقظ كل يوم

مومياء حنطها والدها عام 1920 تستيقظ كل يوم

تحول نعش مفتوح لطفلة صغيرة تدعى روزاليا لومباردو، والتي توفيت بشكل مأساوي في عمر الثانية فقط بعد معاناتها من التهاب الرئة عام 1920، إلى واحد من أشهر القبور وأكثرها زيارة في صقلية.

ولا تزال الطفلة كما لو كانت غارقة في نوم عميق ومريح، والأغرب من ذلك، أنها لا تزال تفتح عينيها الزرقاوين حتى اليوم بحسب موقع (ساينس أليرت) العلمي البريطاني.

وحسب المعلومات التاريخية، غمر الحزن الشديد والد روزاليا، وجعله يستعين بأحد أشهر محنطي العالم للحفاظ على جسد طفلته الصغير، فقام المحنط ألفريدو سالافيا بعمله بمثالية تامة حولت جثتها إلى مومياء جميلة، كما أنه لم يحتج إلى مساس أي من أعضائها التي لا تزال كما هي حتى اليوم.

الأمر الأغرب الذي أثبتته فيديوهات تم تسريبها بتقنية الـ (تايم لابس)، تبين بأن (الطفلة تفتح عينيها بنحو السنتميتر ونصف السنتميتر خلال اليوم).

ويعتبر نعش روزاليا مزارا على مدار الـ 100 عام الماضية، وهي واحدة من 8 آلاف مومياء تقبع في قبور دير (كابوتشن) في باليرمو، في صقلية الإيطالية، حيث يتوافد الآلاف إلى المكان لزيارة المومياء الجميلة التي تستيقظ بين فترة وأخرى.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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