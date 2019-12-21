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رقم الخبر: 271424 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: منوعات  
أغرب فندق في العالم… يذوب صيفاً ويرمم في الشتاء

أغرب فندق في العالم… يذوب صيفاً ويرمم في الشتاء

فندق مصنوع من الجليد، وهو واحد من أغرب الفنادق في العالم، إذ يتم بناؤه سنوياً من قبل مهندسين معماريين وفنانين، مستخدمين حوالي خمسة آلاف طن من الثلج.

الفندق مبني من الجليد المنحوت، يذوب في الصيف ويعاد بناؤه في شتاء كل عام.

يعود أصل فكرة (فندق الجليد) إلى عام 1989، عندما صنع نحاتون بيتاً جليدياً، نام بعض الضيوف في داخله، لتنشأ بذلك فكرة (فندق الجليد)، ويقع هذا الفندق الغريب والفريد من نوعه في بلدة يوكاسيارفي، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية. ويتيح هذا الفندق لزائريه النوم في غرف تبلغ درجة حرارتها 5 تحت الصفر.

ويشارك في بنائه حوالي مائة شخص من حول العالم وتستغرق عملية بنائه حوالي شهرين، وتخطط إدارة الفندق لإستخدام الألواح الشمسية وجمع الطاقة من الشمس للحفاظ على درجة الحرارة منخفضة طوال العام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-العالم
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