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رقم الخبر: 271423 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: منوعات  
يابانية تحتال على طفلها بطريقة عبقرية لتفادي بكائه!

يابانية تحتال على طفلها بطريقة عبقرية لتفادي بكائه!

عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكاءه المستمر كلما غابت عن ناظريه.

وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة، بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

تظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كلا الشكلين بعيدا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة، لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية من الاستمرار في الأعمال المنزلية، بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدا بأنها إلى جانبه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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