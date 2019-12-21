وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة، بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

تظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كلا الشكلين بعيدا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة، لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية من الاستمرار في الأعمال المنزلية، بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدا بأنها إلى جانبه.