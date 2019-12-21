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رقم الخبر: 271416 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 13:42 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول ايراني: لا قلق يحيط بوضعية التجارة مع العراق

مسؤول ايراني: لا قلق يحيط بوضعية التجارة مع العراق

أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة أن صادرات السلع للسوق العراقية جارية دون انقطاع ولا قلق يعتريها في ظل الاحداث التي يشهدها البلد الجار.

وأوضح يحيى آل اسحاق في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم السبت، أن العلاقات التجارية البينية متنامية، بالرغم من الاضطرابات الداخلية القائمة، غير أن الشعب العراقي يرفض بطبيعته هذه الاوضاع التي تتجه نحو التهدئة.

وأشار الى أن صادرات السلع الايرانية في الظروف التي يشهدها العراق، لم تنخفض بشكل ملحوظ، وعملية التدفق السلع بين الجانبين حارية على قدم وساق، وبشكل عام لاقلق بهذا الشأن.

ونوه آل اسحاق الى أن الصادرات السلعية الايرانية للعراق سجلت13 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2019، مؤكدا امكانية تحقيق المستوى المستهدف للحجم التجاري البالغ 20 مليار دولار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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