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رقم الخبر: 271415 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 13:44 الاقسام: محليات  
عراقجي: أجرينا مباحثات مكثفة مع اليابانيين؛ والمشاورات مستمرة

عراقجي: أجرينا مباحثات مكثفة مع اليابانيين؛ والمشاورات مستمرة

قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، اليوم السبت، ان الجانبين الايراني والياباني أجريا مباحثات مكثفة خلال زيارة الرئيس روحاني الى طوكيو.

وأضاف عراقجي، في تصريح له: ان زيارة الرئيس روحاني الى اليابان جاءت تلبية لدعوة من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، قائلا، إن الجانبين تباحثا حول الاتفاق النووي والحظر الاميركي المفروض على ايران حيث قرر البلدان، خلال اللقاء، استمرار المشاورات بينهما بشكل وثيق.

واشار الى الذكرى التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان، قائلا، إن هذا العام تخللته نشاطات مكثفة على صعيد العلاقات بين البلدين حيث التقى روحاني وآبي ثلاث مرات، في طهران ونيويورك وطوكيو.

ووصف عراقجي اليابان بالبلد الصديق لايران منذ فترة طويلة ومن شركائها المهمين، "وكانت لديها مشاورات سياسية قريبة مع اليابان".

ولفت الى ان التطورات اقتضت اجراء مشاورات قريبة ومكثفة بين البلدين على خلفية الذكرى التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وكذلك بسبب الضغوط الاميركية والحظر الظالم بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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