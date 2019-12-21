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رقم الخبر: 271412 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 13:46 الاقسام: رياضة  
دالاس مافريكس يحقق فوزاً كبيراً على مضيفه فيلاديفيا ضمن الدوري الامريكي بكرة السلة

دالاس مافريكس يحقق فوزاً كبيراً على مضيفه فيلاديفيا ضمن الدوري الامريكي بكرة السلة

حقق دالاس مافريكس فوزا كبيرا على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 117-98 في أبرز مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، على رغم توصل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش.

وشهدت المنطقة الشرقية فوز كل من دالاس وتورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس ومياهي هيت وانديانا بايسرز، الساعية الى الإبقاء على المنافسة مع متصدر ترتيب المنطقة ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (25 فوزا وأربع هزائم)، والفائز الخميس على متصدر الغربية لوس أنجليس ليكرز.
ويفتقد دالاس منذ نهاية الأسبوع الماضي لجهود دونشيتش الذي يبرز كأحد أفضل اللاعبين هذا الموسم، بسبب إصابة في الكاحل. وبعدما تلقى دالاس الأربعاء خسارته الثانية في ثلاث مباريات، تمكن الجمعة من تعويض سقوطه أمام بوسطن، بفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 19 نقطة.
وألحق مافريكس بمضيفه خسارته الثانية تواليا في الدوري وعلى أرضه، بعدما كان ميامي هيت قد تغلب عليه الخميس بنتيجة 108-104.
وجاء فوز دالاس بفضل تيم هاردواي جونيور واللاتفي كريستباس بورزينغيس، فكان الأول أفضل مسجل لفريقه مع 27 نقطة وأربع متابعات، بينما ساهم الثاني بـ22 نقطة و18 متابعة هي الأعلى في مسيرته.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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