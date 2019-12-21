وشهدت المنطقة الشرقية فوز كل من دالاس وتورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس ومياهي هيت وانديانا بايسرز، الساعية الى الإبقاء على المنافسة مع متصدر ترتيب المنطقة ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (25 فوزا وأربع هزائم)، والفائز الخميس على متصدر الغربية لوس أنجليس ليكرز.

ويفتقد دالاس منذ نهاية الأسبوع الماضي لجهود دونشيتش الذي يبرز كأحد أفضل اللاعبين هذا الموسم، بسبب إصابة في الكاحل. وبعدما تلقى دالاس الأربعاء خسارته الثانية في ثلاث مباريات، تمكن الجمعة من تعويض سقوطه أمام بوسطن، بفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 19 نقطة.

وألحق مافريكس بمضيفه خسارته الثانية تواليا في الدوري وعلى أرضه، بعدما كان ميامي هيت قد تغلب عليه الخميس بنتيجة 108-104.

وجاء فوز دالاس بفضل تيم هاردواي جونيور واللاتفي كريستباس بورزينغيس، فكان الأول أفضل مسجل لفريقه مع 27 نقطة وأربع متابعات، بينما ساهم الثاني بـ22 نقطة و18 متابعة هي الأعلى في مسيرته.