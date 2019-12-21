تأهل اللاعب الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا إلى المباراة النهائية في منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس ، يوم الجمعة.

وتمكن نادال من بلوغ الدور النهائي في البطولة المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعدما تغلب على الروسي كارين خاشانوف المصف 17 بواقع مجموعتين دون مقابل تفاصيلهما 6-1 و 6-3.

وسيلتقي نادال في المشهد الختامي للبطولة مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا الذي تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب بواقع مجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 3-6 و 7-6 و 6-4.