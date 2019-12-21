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رقم الخبر: 271411 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 13:46 الاقسام: رياضة  
نادال يسحق خاشانوف ويصعد لنهائي بطولة مبادلة

نادال يسحق خاشانوف ويصعد لنهائي بطولة مبادلة

تأهل اللاعب الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا إلى المباراة النهائية في منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس ، يوم الجمعة.

وتمكن نادال من بلوغ الدور النهائي في البطولة المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعدما تغلب على الروسي كارين خاشانوف المصف 17 بواقع مجموعتين دون مقابل تفاصيلهما 6-1 و 6-3.

وسيلتقي نادال في المشهد الختامي للبطولة مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا الذي تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب بواقع مجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 3-6 و 7-6 و 6-4.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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