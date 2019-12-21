|رقم الخبر: 271410
|تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019
|الوقت: 13:47
|الاقسام: رياضة
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سيدتان ايرانيان تحکمان نهائیات كرة القدم النسائية بأولمبياد 2020
اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" عن انتخاب سيدتين ايرانيتين للتحكيم في نهائيات كرة القدم النسائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020
وكما اعلن الفيفا ستقوم الايرانية "مهسا قرباني " وزميلتها " انسية خباز مافي نجاد " بالتحكيم في مباريات المجموعة الثانية المؤهلة الى اولمبياد 2020 .وتضم المجموعة الثانية كل من منتخبات استراليا والصين وتايلند وتايوان والتي ستقام خلال الفترة من 3 الى 9 شباط /فبراير 2020 في مدينة فوهان الصينية.
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