وكما اعلن الفيفا ستقوم الايرانية "مهسا قرباني " وزميلتها " انسية خباز مافي نجاد " بالتحكيم في مباريات المجموعة الثانية المؤهلة الى اولمبياد 2020 .وتضم المجموعة الثانية كل من منتخبات استراليا والصين وتايلند وتايوان والتي ستقام خلال الفترة من 3 الى 9 شباط /فبراير 2020 في مدينة فوهان الصينية.