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رقم الخبر: 271406 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 12:42 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي: إحباط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل

الحشد الشعبي: إحباط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن احباط عملية انغماسية لتنظيم "داعش" جنوب الموصل.

وقال الحشد في بيان، إن "اللواء الثامن بالحشد الشعبي تلقى معلومات استخباراتية عن وجود تجمعات لداعش في قاطع مسؤوليته بالحضر جنوب الموصل، تنوي تنفيذ عمليات انغماسية".

وأضاف: أن "قوة من اللواء تحركت نحو عناصر داعش واشتبكت معهم، ما اجبرتهم على الهروب لجهة مجهولة واحبطت عمليتهم الجبانة".


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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