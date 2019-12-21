أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية تعرض مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز لاعتداءات إرهابية متزامنة تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.

وجاء في خبر نشرته الوزارة على صفحتها على الـ "فيس بوك" أن ثلاثاً من منشآتنا النفطية تعرضت لاعتداءات إرهابية متزامنة هي مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز .

ونقلت سانا عن الوزارة أن الاعتداءات تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء العائدة لوزارة النفط بمؤازرة وحدات إطفائية بإطفاء النيران وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح.