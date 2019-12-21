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رقم الخبر: 271378 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
سفن حربية روسية تتجه إلى إيران للمشاركة في مناورات مشتركة

سفن حربية روسية تتجه إلى إيران للمشاركة في مناورات مشتركة

أفاد المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي في بيان له الجمعة، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة له تتجه إلى ميناء جابهار جنوب شرق ايران للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة.

وقال البيان: إن "مجموعة من السفن التابعة لأسطول البلطيق تضم سفينة الحراسة ياروسلاف مودري وسفينة القطر فيكتور كونيتسكي وسفينة الشحن يلنيا، تواصل تنفيذ مهام دورية طويلة، وتتجه حاليا إلى ميناء جابهار الإيراني".

وكانت مجموعة سفن أسطول البلطيق قد انطلقت من قاعدتها في مدينة بلتييسك في 1 أكتوبر الماضي قاصدة المحيط الهندي.

وسبق أن أعلن الجيش الإيراني عن انطلاق مناورات بحرية واسعة مشتركة مع روسيا والصين في مياه المحيط الهندي، يوم 27 ديسمبر الحالي، في حين أكد السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي مطلع الشهر الجاري أن هذه المناورات مخطط لها منذ فترة طويلة، ولا تمت بصلة لتصاعد النشاط الأمريكي في المنطقة.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطلع أكتوبر إلى "أننا نعد مع الصين وإيران لمناورات بحرية تهدف لمكافحة الإرهاب والقرصنة في تلك المنطقة من المحيط الهندي".

 

 

 

 

 
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