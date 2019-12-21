طالبت حكومة الوفاق الليبية في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، رؤساء خمس دول من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.

وقالت حكومة الوفاق في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه الخميس رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا".

وأضاف البيان: "طالبت حكومة الوفاق فيها هذه الدول بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن "الرسائل شملت أيضا دعوة الدول الخمس إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي الدولة والقاعدة اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى "تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر".

من جهة أخرى أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان الخميس، أنها وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

وقالت حكومة الوفاق الليبية على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك"، إن "مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج".

وأكد البيان على أن "المجلس وافق بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي".

من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عن أسفها للتطورات الأخيرة والتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي في ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تأسف البعثة للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وتعريض وحدة ليبيا للخطر".

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال بيانها : أنها "مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الأخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين".

في سياق آخر بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فايز السراج، هاتفيا، مع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الوضع في ليبيا.

وقال رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، إن السراج أكد على رغبته زيارة الشيشان.

وأوضح دينغوف، أن محور الاتصال الهاتفي بين الجانبين، كان حول سبل الاستفادة من خبرة جمهورية الشيشان في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب.

وأكد الدبلوماسي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الليبي، الذي يأخذ بعين الاعتبار، سلطة ونفوذ رمضان قديروف في الساحة الدولية، ولا سيما في الدول العربية الإسلامية.

من جانب آخر أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، القصف الجوي الذي استهدف مواقع في مدينة مصراتة الخميس.

وقالت حكومة الوفاق الليبي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدين القصف الجوي الغادر الذي قام به طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب حفتر الخميس، واستهدف مدينة مصراتة، ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين".

وأشار البيان أن "توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط ويأتي كرد فعل على عجر المليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض، وفشل ما أسماه مجرم الحرب المتمرد بساعة الحسم لدخول طرابلس".