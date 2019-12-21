استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية موقع عين جالوت التابع لكتائب القسّام في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأعقب ذلك غارتين بطائرة استطلاع لموقع عسقلان التابع للقسّام شمال القطاع، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المدنيين.

كما قصفت قوات الاحتلال هدفاً قرب السياج الحدودي الفاصل مع مصر بصاروخين من طائرة استطلاع، وذلك في المناطق الشرقية لرفح جنوب القطاع.

وفيما سمع دوي انفجارات في المناطق الغربية لجنوب القطاع، نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو للحظة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، نحو مستوطنة كفار عزة المحاذية للقطاع. وسمع دوي صفارات الإنذار على إثر ذلك.

الناطق باسم حماس فوزي برهوم رأى أن اعتماد سياسة الإحتلال الإستهداف الموجّه والمتواصل مع المقاومة وكتائب القسّام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة الناس، "لن يجلب له تحصيناً، ولن يحقق له أمناً وعليه أن يتحمل التبعات ودفع الثمن".

وقال برهوم أن "التجربة أثبتت أن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور إستخدامها مع كتائب القسّام، وفي سلسلة معاركه مع القسّام لعبرة".

وأضاف أن "مقدرات المقاومة وحياة وأمن أهلنا وشعبنا لن تترك لتقديرات وحسن نوايا العدو".

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أنه لن يمر أي عدوان من الاحتلال من دون رد.

إلى ذلك أحرق مستوطنون صهاينة عدة سيارات لفلسطينيين وخطوا شعارات معادية في قرية فرعتا شرق قلقيلية غرب نابلس، فجر الجمعة.

وقالت مصادر محلية : إن ما يعرف بجماعة تدفيع الثمن المتطرفة هاجمت قرية فرعتا في ساعات ما قبل الفجر، وأحرقت عدة مركبات خاصة تعود للأهالي، فيما خط مستوطنون آخرون شعارات معادية للفلسطينيين والعرب على الجدران.

وأوضحت أن قوة من الدفاع المدني الفلسطيني وصلت للقرية، وأخمدت النيران المشتعلة في بعض المركبات التي أحرقها المستوطنون.

من جانب آخر شارك الفلسطينيون في قطاع غزة، في جمعة "الخليل عصية على التهويد" وهي الجمعة الـ "85" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، قد دعت أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الخليل عصية على التهويد" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، على المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وشددت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها العدو الصهيوني، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.