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رقم الخبر: 271368 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: عربيات  
رئيس الجزائر الجديد يعد بتعديل الدستور وإصلاحات سياسية واقتصادية

رئيس الجزائر الجديد يعد بتعديل الدستور وإصلاحات سياسية واقتصادية

تعهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بُعيد تنصيبه الخميس بإصلاحات سياسية؛ تشمل تعديل الدستور قريبا بما يحصن الجزائر من الحكم الفردي، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، وتنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد.

فخلال مراسم أقيمت في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أدى تبون (74 عاما) اليمين الدستورية رئيسا للسنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أيام من تأكيد المجلس الدستوري فوزه بانتخابات الرئاسة التي أقيمت في 12 من الشهر الجاري منذ جولتها الأولى، وبنسبة 58%.

وأدى الرئيس الجديد القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا الجزائرية ليباشر بذلك مهامه رسميا، وجرت المراسم بحضور حشد من المسؤولين الجزائريين، بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، والمرشحون لانتخابات الرئاسة، كما حضرها السفراء الأجانب.

وفي خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية، وأشاد فيه بالجيش وقائده، أعاد تبون التأكيد على وعود والتزامات سبق أن وعد بتنفيذها لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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