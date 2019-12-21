نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو لأسلحة جديدة بينها مدرعات من نوع "تمساح" المعلن عنها في معرض عام 2018 العسكري.

قتلى في اصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

ونشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فيديو على هامش استضافة مصر أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان والخبراء العسكريين للدول الإفريقية، حيث تم تنظيم معرض للأسلحة والمنتجات العسكرية بحضور شركات الصناعات العسكرية المصرية.

وظهرت مركبات مدرعة من عائلة "تمساح" المطورة وعربات "تمساح 2" من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة والمبنية على شاسيه عربة "أورال" الروسية، ومدرعة "تمساح 3" التكتيكية الخفيفة للدورية والعمليات الخاصة.

كما ظهرت مدرعة من طراز أحدث لأول مرة، وهي "تمساح 4" التي لا توجد أي تفاصيل متاحة عنها، ولكنها من المرجح أن تكون لمهام القوات الخاصة.

من جانب آخر قتل سبعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حادث اصطدام قطار بسيارة بمحافظة الدقهلية المصرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

واصطدم قطار قادم من مدينة طنطا بسيارة تسير عكس الاتجاه على مزلقان قرب قرية أبو ليلة بمدينة ميت غمر.