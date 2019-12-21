أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى تحرير 60 أسيراً من القوات المسلحة اليمنية في عملية تبادل في تعز بوساطة محلية.

المرتضى أكد أن ملف الأسرى ليس أولوية لدى الأمم المتحدة، ولهذا لا تظهر جدية من قبلهم في تنفيذ هذا الملف، وفق قوله.

ولفت إلى أن عمليات التبادل التي حصلت بوساطات محلية تميّزت بأن الوسطاء كانوا صادقين وجادين بعكس الوساطة الأممية.

وأضاف : أن هناك مفاوضات مستمرة محلياً، لتبادل الأسرى لكن لا يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي للحفاظ على إنجاحها.

من جهة اخرى ، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وصل إلى العاصمة السعودية الخميس، بعدما ناقش في صنعاء الخطوات المقبلة في عملية السلام ولا سيما ما يتعلق منها بتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع.

ومنذ يومين أعلنت حركة أنصار الله، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية، خلال الاجتماع المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار من الحديدة غرب اليمن، الذي عقد برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال أبهيجيت جوها.