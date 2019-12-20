وأوضح رضا رحماني، في تصريح بمراسم افتتاح مشروع يتعلق بأنابيب النفط والغاز الحامض في مدينة مباركة في اصفهان (وسط) يوم الخميس، ان نهضة الصناعة المحلية ستتحقق حتى عام 2022. وأشار الى أن المبلغ المخصص تم رفده بقطاعات التعدين بنحو 4ر2 مليار دولار والسيارات بـ 4ر1 مليار دولار والنسيج بـ 2ر1 مليار دولار، فيما تم توزيع بقية المبلغ على صناعات أخرى.