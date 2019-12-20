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رقم الخبر: 271364 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: دوليات  
انتهاء إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

انتهاء إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، الجمعة، انتهاء عملية إعادة فرز وعد أصوات نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اللجنة ذبيح الله سادات في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كابول.
وشدد سادات أنه لن يتم احتساب الأصوات المزورة في الانتخابات، وأن اللجنة ستعلن عن النتائج بشفافية في أقرب وقت.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، تأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وسبق للجنة الانتخابات تأجيل الموعد الأولي للإعلان عن النتائج؛ نظراً لـ"مشاكل تقنية ولحرص اللجنة الشديد على نزاهة العملية الانتخابية، وبعد تعاطيها مع مزاعم حصول مخالفات في عملية الاستطلاع".
وشهدت هذه الانتخابات تنافس 14 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار.
وهذه هي الانتخابات الرئاسية الرابعة، بعد الإطاحة بحركة طالبان في 2001.
وشارك في الانتخابات الأخيرة، مليونين و695 ألفا، من بين 9 ملايين و600 ألف ناخب.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للدورة الماضية لعام 2014، ما يزيد عن 50 بالمئة.
وفي السياق نفسه، لم تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، جراء مزاعم حدوث تزوير.
وبمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، تأسست حينها، حكومة وحدة وطنية تقاسم فيها الرئيس الحالي أشرف غني، مؤسسات الدولة، مع الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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