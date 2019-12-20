قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني: انه بالرغم من كافة القيود التي فرضت على ايران، فان قيمة التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت عتبة 60 مليار دولار.

وقال فرهاد دج بسند، الخميس، في تصريح للمراسلين: ان قيمة صادرات البلاد بلغت 4ر31 مليار دولار لغاية 15 كانون الأول/ ديسمبر، كما بلغت قيمة الاستيراد 1ر31 مليار دولار في هذه الفترة نفسها، الأمر الذي يشير الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت أن تجتاز كافة المشاكل والصعوبات، وأن تمنع الحظر الأحادي المفروض؛ مضيفاً: ان ميزانية البلاد للعام الايراني المقبل تم إعدادها وصياغتها من دون الاعتماد على العائدات النفطية.

وفي السياق، أعلن مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، ان 75 بالمئة من صادرات السلع الايرانية تتجه الى الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان.

وأضاف فرهاد نوري، في تصريح على هامش تكريم المصدرين المثاليين في محافظة جرجان، انه من الضروري عبر تنويع السلع رفع حجم الأسواق المستهدفة لـ 20 بلداً على الأقل. واعتبر ان دول الاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا وقرغيزيا)، تعد فرصة مثالية لتوريد السلع الايرانية لها، حيث الاستثمار بهذا المجال يحقق القيمة المضافة والتنمية وخلق فرص العمل.

ونوه نوري الى أن رغم الحظر الأميركي، فان صادرات السلع غير النفطية سجلت 28 مليار دولار في العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2019)، مسجلاً نمواً عن العام السابق.