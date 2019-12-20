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رقم الخبر: 271353 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الرئيس روحاني : قضية فلسطين ستبقى رئيسية

الرئيس روحاني : قضية فلسطين ستبقى رئيسية

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني "إن الحرب في سوريا واليمن، والفوضى في العراق ولبنان وليبيا وأفغانستان، هي نتيجة التطرف الداخلي والتدخلات الخارجية". وشدد على أن "قضية فلسطين ستبقى قضية رئيسية للأمة الإسلامية وأي تجاهل لها سيكون انحرافاً". وأشار الرئيس الايراني، في كلمة له خلال قمة كوالالمبور المصغرة إلى أن العقوبات الاقتصادية أصبحت أدوات رئيسية لدول تنتهج سياسة التنمر، وأن "الاقتصاد الرقمي سيشكل الطريق في مستقبلنا لمواجهة التحديات المطروحة".
الرئيس روحاني في قمة ماليزيا
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