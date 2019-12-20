يا حُماةَ الخيرِ صونوا كربلا قصيدة بقلم الكاتب والاعلامي حميد حلمي البغدادي في التأكيد على التراحم والتضامن بين المؤمنين المتمسكين بحبل الولاية، وفي الردّ على تلك الممارسات الحاقدة التي تستهدف ايجاد الفرقة والتنافر بين اتباع مدرسة آل محمد (صلى الله عليه وآله):