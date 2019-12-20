مع بزوغ فجر العصر الحجري الحديث، لفظت فتاة قطعة علكة أو لبان، مصنوعة من خشب شجرة البتولا، كانت تمضغها في بحيرة ضحلة تجتذب الصيادين بالقرب من السواحل الجنوبية للدنمارك.

وبفضل الحمض النووي الذي عثر عليه في (علكة) أو (لبان)، تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث وتحديدا قبل نحو 6000 عام، تم الكشف عن هوية الفتاة التي مضغت العلكة في ذلك الوقت.

فبعد حوالي 5700 عام، استخرج العلماء في جامعة كوبنهاغن الحمض النووي أو (الجينوم البشري) لتلك المرأة من العصر الحجري من (العلكة).

رسم استوحي من المعلومات المستخرجة من علكة العصر الحجري، وعثر العلماء على العلكة وسط قطع من الخشب وعظام حيوانات برية، ونجحوا في إعادة رسم الجينوم البشري الكامل من خلال اللعاب على العلكة، ثم وضعوا رسما لها.

وقال القائم على المشروع والأستاذ المشارك في معهد غلوب بجامعة كوبنهاغن، هانز شرودر، في بيان (من المدهش أن يكون لديك جينوم بشري قديم كامل من أي شيء غير العظام).

وفقا لما ذكره موقع (فوكس نيوز) الإخباري.

وكشف تحليل الحمض النووي أن امرأة أو فتاة مضغت علكة شجرة (البتولا)، التي يبلغ طولها 2 سنتيمتر، وعثر عليها خلال الحفريات الأثرية في سيلثولم بجزيرة لولاند الدنماركية، توصف بأنها أقرب وراثيا إلى الصيادين من البر الرئيسي لأوروبا مقارنة بسكان الدول الاسكندنافية في ذلك الوقت.

ويعتقد الباحثون أن المرأة على الأرجح لديها بشرة سمراء وشعر داكن اللون وعينان زرقاوان، ومن خلال هذه المواصفات، قام رسام برسم تخيلي للفتاة، وأطلق عليها اسم (لولا).