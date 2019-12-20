  • الجمعة ٢٢ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271345 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 14:39 الاقسام: منوعات  
امرأة تكتشف أنها حامل قبل 9 أيام من موعد إنجابها

امرأة تكتشف أنها حامل قبل 9 أيام من موعد إنجابها

في واقعة غريبة من نوعها، أنجبت امرأة أمريكية أول أطفالها، وذلك بعد 9 أيام فقط من اكتشاف أنها حامل.

حاولت لورين تشوك (28 عاما) وزوجها، من ولاية تينيسي الأمريكية، إنجاب الأطفال في عامي 2014 و2016، لكن فشلت مساعيهما، لكون أنها مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، منذ فترة المراهقة، وهي حالة مرضية ، لكن بعدها اكتشفت أنها في الأسبوع الـ39 من حملها، ولم تعرف ذلك حتى دفعتها والدتها إلى إدراك خطب ما، ونصحتها بزيارة الطبيب لإجراء فحوصات.

وتوجب على تشوك الانتظار إلى بعد عطلة عيد الشكر للحصول على موعد مع الطبيب، واستقبلت طفلها (وايات) في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن تسلل الإحباط لديها، بسبب تاريخ إجهاضها الطويل.

وقالت لورين عن ابنها إنه (أفضل هدية) من الممكن لأي شخص أن يهديها إياها، كما أشارت إلى انه أفضل هدية من الممكن أن تتلقاها في أعياد الكريسماس.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/8090 sec