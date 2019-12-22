أصبحت قطة تبلغ من العمر ست سنوات فقدت أطرافها بحادث (نجمة) على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبترت الأقدام الخلفية للقطة (فيوز) عندما دعستها سيارة في مدينة ميلانو الإيطالية، عندما كان مالكاها في شهر العسل.

وقام الزوجان لاعب كرة السلة السابق، سيلفيا جوتاردي، وزوجته ليندا رونزوني، بقطع شهر العسل، وإسعاف القطة.

وتم إجراء عمل جراحي لربط اثنين من الأطراف الاصطناعية عن طريق إدخالها مباشرة في عظام الساق المتبقية.

ونجحت العملية الجراحية، وقام الزوجان بمشاركة قطتهم على (انستغرام) عرضوا فيها مراحل علاجها لتحصد بعدها آلاف المشاهدات والإعجابات.

ويمكن مشاهدة القطة تتجول الآن في منزل العائلة بعد مشاركة قصتها، وتعافيها بشكل كامل، بحسب (بي بي سي).