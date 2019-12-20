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رقم الخبر: 271342 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 14:44 الاقسام: منوعات  
16 ألف دولار مقابل إيجار أغلى شقة في موسكو

16 ألف دولار مقابل إيجار أغلى شقة في موسكو

بلغت كلفة الإيجار الشهري لشقة مفروشة ثنائية الأدوار في جادة لينين بموسكو مليون روبل (ما يعادل نحو 16000 دولار).

وجاء في بيان نشرته شركة (ميال – آريندا) الروسية للإسكان في موقعها الإلكتروني أن الشقة بمساحة 550 مترا مربعا تتضمن إضافة إلى غرف النوم والمطبخ وغرفة الضيافة صالة سينما وقاعة رياضة وغرفة تدليك (ٍSPA). وتتميز الشقة بديكور ممتاز وتم تزويدها بأجهزة منزلية فائقة النوعية.

بينما شقة غير مفروشة ثنائية الأدوار في حي تفيرسكوي بوسط موسكو فتؤجر مقابل 700 ألف روبل (نحو 11 ألف دولار) كل شهر. وقال صاحبها إنه يمكن أن يشتري الأثاث بطلب من المستأجر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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