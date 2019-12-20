حدد العلماء لأول مرة الفترة أو الحقبة الزمنية التي ظهر فيها (أول البشر) على كوكب الأرض.

ونشرت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية تقريرا مفصلا، حول الاكتشاف العلمي الذي توصل له العلماء، بحساب عمر أول إنسان ظهر على كوكب الأرض، والمعروف باسم (الإنسان المنتصب).

وكان قد تم اكتشاف شظايا الجمجمة المتحجرة وعظام أخرى لـ(الإنسان المنتصب) في جزيرة جاوة الإندونيسية، ولكن اختلف العلماء في تحقيق الفترة أو الحقبة الزمنية التي عاش فيها.

ولكن مجلة (نيتشر) العلمية المتخصصة أكدت أن (أول البشر) عاش في الحقبة قبل 108 ألف و117 ألف عام.

وحددت الدراسة أن (الإنسان المنتصب) خرج من قارة أفريقيا، قبل أن ينتقل ويذهب إلى آسيا وأوروبا، قبل وصوله إلى جزيرة جاوة قبل 1.5 مليون عام.

وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن (الإنسان المنتصب) مات قبل 35 ألف عام على الأقل من ظهور أول إنسان على شكلنا الحالي.