يتزامن يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، مع احتفال العالم باللغة العربية.

ويحتفل العالم باللغة العربية في هذا اليوم تحديدا، احتفالا بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 لعام 1973، الذي أدخل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

​ولكن في هذا العام، احتفلت السفارة البريطانية في العراق بصورة خاصة، بهذا اليوم العالمي، حيث أطلقت هاشتاغ مخصص للاحتفاء باللغة العربية.

ونشرت تغريدات عديدة عن كلمات إنجليزية اشتقت من اللغة العربية.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الكلمات العربية التي تم استخدامها في الإنجليزية، سواء ذكرتها السفارة البريطانية أم لا.

​وجاءت أبرز تلك الكلمات على النحو التالي:

- Algebra اشتقت من الجبر

- Lemon اشتقت من الليمون

- Safari اشتقت من سفاري

- Cotton اشتقت من القطن

- Chemistry اشتقت من الكيمياء

- Cave اشتقت من الكهف

- Alcohol اشتقت من الكحول

- Algorithm اشتقت من الخوارزمي

- Alkaline اشتقت من القلوي

- Elixir اشتقت من الإكسير

- Soda اشتقت من الصودا

​- Admiral اشتقت من أمير الرحلة

- Coffee اشتقت من القهوة

- Tariff اشتقت من تعريفة

- Giraffe اشتقت من زرافة

- Jasmine اشتقت من الياسمين

- Mirror اشتقت من مرآة

- Octopus اشتقت من أخطبوط

- Sugar اشتقت من السكر

- Tall اشتقت من طويل

- Artichoke اشتقت من الخرشوف

- Candy اشتقت من قند (العصير المتبلور من قصب السكر).