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رقم الخبر: 271336 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران

إجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران

بدأ الاجتماع الثاني للحوار الأمني الإقليمي صباح الأربعاء الماضي أعماله في طهران بحضور أمناء ومستشاري الأمن القومي من سبع دول.
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهراناجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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