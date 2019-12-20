إجتماع الحوار الأمني الإقليمي الثاني في طهران بدأ الاجتماع الثاني للحوار الأمني الإقليمي صباح الأربعاء الماضي أعماله في طهران بحضور أمناء ومستشاري الأمن القومي من سبع دول.