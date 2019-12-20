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رقم الخبر: 271334 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 13:12 الاقسام: عربيات  
حماس تعلق على الغارات الإسرائيلية على غزة

حماس تعلق على الغارات الإسرائيلية على غزة

عقب سلسلة غارات إسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة، أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن مقدرات المقاومة وحياة وأمن أهل فلسطين وشعبها لن تترك لتقديرات وحسن نوايا العدو.

وقال برهوم في تصريح له -صباح الجمعة-: إن اعتماد الاحتلال الصهيوني سياسة الاستهداف الموجه والمتواصل مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة الناس، لن يجلب له تحصينا ولن يحقق له أمنا، وعليه أن يتحمل التبعات ودفع الثمن.

وأضاف: "التجربة أثبت بأن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور استخدامها مع كتائب القسام، وفي سلسلة معاركه مع القسام لعبرةٌ".

وشنّت طائرات الاحتلال الليلة الماضية، ثلاث غارات على قطاع غزة، بعد أن قصفت موقعًا فجرًا، بذريعة إطلاق قذائف صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "الغلاف".

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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