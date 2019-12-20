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رقم الخبر: 271331 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 13:00 الاقسام: دوليات  
لندن: استفتاء جديد في اسكتلندا سيكون إجراء مدمرا

لندن: استفتاء جديد في اسكتلندا سيكون إجراء مدمرا

رفضت الحكومة البريطانية مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي "إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا"، مضيفة أنه "سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل".
وكانت ستورجيون التي ترأس حكومة اسكتلندية مؤيدة للاستقلال، قد أعلنت أمس الخميس أن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.
وحذرت ستورجيون من أن حكومة اسكتلندا ستنظر في جميع الخيارات لتحقيق تقرير مصير الاسكتلنديين، إذا حاولت الحكومة البريطانية منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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