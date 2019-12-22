وذكرت اللجنة في بيان لها، يوم الخميس، أن أعضاء مكتبها التنفيذي وافقوا بالإجماع على منح بنزيما، وسام الاستحقاق الأولمبي، إلى جانب اثنين من الصحافيين. ولم تكشف اللجنة عن الطريقة التي سيتم بها تكريم بنزيما، أو تاريخ إقامة هذا الحفل.

ولم يخف بنزيما، الذي ينحدر من أصول جزائرية، ارتباطه وتعلقه بموطن آبائه وأجداده، ولمح إلى رغبته في اللعب لمنتخب “محاربو الصحراء” لو سمح له مسؤولو الاتحاد الفرنسي بذلك.

وعلى الرغم من أن بنزيما يعد حاليا أفضل مهاجم فرنسي ويسجل أرقاما جيدة في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، لكن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب يصر على موقفه وإبعاده المستمر منذ 2015 عن منتخب “الديوك”.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرابت قد أعلن، أن حقبة بنزيما مع المنتخب الفرنسي انتهت.