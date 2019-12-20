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رقم الخبر: 271325 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: دوليات  
الصين ترفض تدخل القوى الأجنبية في هونغ كونغ ومكاو

الصين ترفض تدخل القوى الأجنبية في هونغ كونغ ومكاو

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، على أن بلاده لن تسمح أبدا بتدخل قوى أجنبية في شؤون منطقتي هونغ كونغ ومكاو، فيما لم تعلق سلطات مكاو على هذه التصريحات.
وأكد شي خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ20 لعودة مكاو للحكم الصيني، أن "التعامل مع شؤون منطقتي هونغ كونغ ومكاو الإداريتين، هو شأن صيني داخلي تماما منذ عودتهما للوطن الأم وليس له شأن بالقوى الأجنبية"، مضيفا أن "الصين لن تسمح لأي قوى خارجية بالتدخل".
وأشاد الرئيس الصيني بوطنية وولاء مكاو التي كانت مستعمرة برتغالية، لكنه لم يتطرق مباشرة إلى احتجاجات مناهضة لحكومته مستمرة منذ 6 أشهر في هونغ كونغ.
وعادت مكاو إلى الحكم الصيني في 20 ديسمبر 1999 وفقا لصيغة "بلد واحد ونظامان" التي تهدف إلى توفير درجة عالية من الحكم الذاتي، والتي يجري حكم هونغ كونغ بموجبها.
وبينما أعرب المحتجون في هونغ كونغ عن غضبهم بسبب ما يرون أنه تراجع لحرياتهم على يد بكين، فإن مكاو لم تشهد أي احتجاجات تذكر.
من الجدير ذكره، أن قوات الأمن الصينية شددت إجراءات الأمن والمرور عبر الحدود خلال زيارة شي إلى مكاو التي استمرت 3 أيام، لمنع دخول أي شخص له ميول انفصالية من هونغ كونغ.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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