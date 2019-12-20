ألحق ميلووكي باكس الهزيمة الثانية على التوالي بضيفه لوس انجليس ليكرز عندما تغلب عليه 111-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس.

اليوناني يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس خلال مباراة أمام لوس انجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الخميس. صورة لرويترز حصلت عليها من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

وفي مواجهة منتظرة بين فريقين ربما يلتقيان في نهائي البطولة خرج باكس منتصرا بفضل تألق لاعبه اليوناني يانيس أنتيتوكومبو.

وعوض باكس هزيمته المفاجئة أمام دالاس مافريكس يوم الاثنين لتنتهي سلسلة من 18 انتصارا متتاليا للفريق منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني فيما سقط ليكرز للمرة الثانية على التوالي لأول مرة هذا الموسم بعد خسارته يوم الثلاثاء في ملعب إنديانا بيسرز.

وانتهى الربع الأول المتكافئ بتقدم باكس 23-17 لكن صاحب الأرض فرض هيمنته بشكل كبير في الربع الثاني إذ وصل الفارق إلى 21 نقطة.

ونجح ليكرز في تقليص الفارق بتسجيل ثماني نقاط متتالية غير أن باكس استعاد تفوقه بفضل تألق أنتيتوكومبو وجورج هيل والدفاع الرائع من ويسلي ماثيوز ضد ليبرون جيمس لاعب ليكرز لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بنتيجة 65-46.

وقدم ليكرز أداء أفضل في الربع الثالث الذي أنهاه بتسجيل ست نقاط متتالية لتصبح النتيجة 89-81.