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رقم الخبر: 271321 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 12:40 الاقسام: رياضة  
فيدرر: أنا أمام ستة فرص أحب أن أحصيهم

فيدرر: أنا أمام ستة فرص أحب أن أحصيهم

تحدث النجم السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا بين رابطة محترفي التنس عن أهدافه خلال منافسات الموسم المقبل ، الذي سيكون صعب للغاية بوجود نخبة من الشبان المتميزين.

وقال فيدرر (38 عاما) : أحتاج إلى العودة إلى طور الإعداد مع فريقي، كما أحتاج إلى تدريب قاسي وأعتقد أن ذلك سيكون هدفي بشكل واضح ، في محاولة مني للفوز بواحدة من الخمس جوائز الكبرى، إضافة إلى الأولومبياد، إذن فأنا أمام ستة فرص أحب أن أحصيهم.

أعرف أن بطولة فرنسا المفتوحة ستكون دائمًا أكثر صعوبة، ولكني بعد ذلك أفكر أن الدفاع عن أي بطولة هو أمر ممتع، وشعور رائع أعرفه لأني عشته ، حتى في بطولة كأس هوبمان وكاب لافر ويأتي بعد ذلك كل المناسبات الأخرى التي فزت بها مثل دبي، هالي، ميامي. إنه فقط من الجيد أن تربح مناسبات في عالم التنس، وتتركهم بينما أنت الفائز.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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