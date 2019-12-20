أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يتمنى أن يصبح مكان، لاعب فريقه الدولي المصري محمد صلاح.

وقاد صلاح ليفربول للصعود لنهائي كأس العالم للأندية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعداً مع فلامنجو البرازيلي الذي تخطى الهلال السعودي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووجد محمد صلاح حفاوة وتشجيع كبير من جانب الجماهير العربية المتواجدة في ملعب المباراة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة قنوات بي إن سبورتس، بعدما قام بتدريب محمد صلاح لأكثر من موسمين: لقد كانت تجربة جيداً للغاية مع صلاح، كان أكثر إيجابية في التدريبات.