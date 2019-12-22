  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271318 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 12:37 الاقسام: محليات  
خبراء يابانيون: الاتفاق النووي وأمن الملاحة البحرية محور محادثات روحاني وأبي

خبراء يابانيون: الاتفاق النووي وأمن الملاحة البحرية محور محادثات روحاني وأبي

قال عدد من الخبراء اليابانيين ان إخراج الاتفاق النووي من الطريق المسدود وأمن الملاحة البحرية في المنطقة من محاور محادثات الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الياباني في طوكيو.
وكتبت صحيفة اليابان تايمز نقلا عن الاستاذ في كلية الدراسات الاجنبية بجامعة طوكيو"ياسوكويي ماتسونوغا "اليوم الجمعة ان قضية التزامات ايران بشأن الاتفاق النووي و الطريق المسدود بالنسبةللاتفاق النووي بسبب الانسحاب الامريكي منه والتوصل على مخرج للظروف الراهنة من اهم القضايا التي يناقشها الرئيس الايراني مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو .
واكد ان امام ابي طريق  طويل و شاق للتوسط ويواجه عملا صعبا وليس من السهل كسر هذا الجمود ويحظى التزام الجانبين للاتفاق النووي بالاهمية البالغة.
في الوقت نفسه قال كويتشيرو تاناكا من جامعة كيودو اليابانية ان الحظر المفروض على ايران جعل من الصعب على اليابان وجميع الاطراف الاخرى اتخاذ اجراءات تتجاوز الحظر.
واضاف هناك قضية اخري سيناقشها كبار مسؤولي البلدين وهي امن الملاحة البحرية في منطقة الشرق الاوسط حيث تعد المركز الرئيسي لاستيراد النفط لليابان وقضية ايفاد القوات العسكرية اليابانية الى بحر عمان.
وقال الاستاذ بجامعة كيو اليابانية انه سيبحث أبي مع الرئيس روحاني خلال اجتماعه معه حول قضية ايفاد القوات العسكرية الى المنطقة لانه يريد ان توافق ايران على هذه المهمة.
واكد الخبير الياباني انه على الاقل يمكن القول ان ارسال القوات اليابانية ما تسمى ب "اس دي اف " لن يشكل مشكلة بالنسبة لايران في فترة يسودها السلام في المنطقة.
واضاف تاناكا انه يتحتم على الحكومة اليابانية ان توضح القضايا على سبيل المثال عليها ان تشرح ما يمكن ان تكون مهمة القوات اليابانية في المنطقة اذا حدثت حالة الطوارئ و ماذا ستكون مهمة القوات اليابانيه في المنطقة ويجب ان تكون هذه القضايا واضحة لجميع الاطراف.
غادر الرئيس الايراني حسن روحاني كوالالمبور صباح اليوم الجمعة متوجها الى طوكيو ومن المقرر ان يتباحث مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 23/1886 sec