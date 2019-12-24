|رقم الخبر: 271313
|تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019
|الوقت: 12:31
|الاقسام: ثقافة وفن
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فلم "القصة الأخيرة" يخوض المنافسات في قسمين بالأوسكار
ينافس فيلم الأنيميشن الإيراني "القصة الأخيرة" في قسم أفضل فيلم بمنافسات أوسكار 2020، وذلك إضافة إلى تنافسه في قسم أفضل أنيميشن.
وأعلنت العلاقات العامة لإستوديو هورخش أن "القصة الأخيرة" بإخراج أشكان رهكذر قد تم قبوله ضمن الأفلام الـ344 التي تنافس في أوسكار 2020 في قسم أفضل فيلم.
ويعتبر ذلك الحضور الإيراني الأول في منافسات أفضل فيلم في المنافسات الأصلية بالأوسكار، حيث اقتصرت المشاركات الإيرانية لحد الآن في قسم أفضل فيلم دولي.
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