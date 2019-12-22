  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271312 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 12:35 الاقسام: ثقافة وفن  
لبنان.. فوز رواية الجنة فوق السطح لنتاشا أبانا بجائزة غونكور للشرق 2019

لبنان.. فوز رواية الجنة فوق السطح لنتاشا أبانا بجائزة غونكور للشرق 2019

شكل إعلان جائزة "خيار غونكور للشرق 2019"، التي نالتها الروائية نتاشا أبّانا عن رواية "الجنة فوق السطح" الصادرة عن دار غاليمار، جرعة امل أساسية لمسار الثقافة، التي يحتاجها لبنان أولاً ومحيطنا ثانياً.

جرى هذا الحدث التقليدي، التي نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والمعهد الفرنسي هذه السنة في قاعة محاضرات المعهد، وذلك بعد الغاء معرض الكتاب الفرنكوفوني بسبب الظروف الراهنة في البلد.

كانت الجائزة الوسيلة الفضلى العابرة من خلال تعزيزها للقراءة الأدبية في حياة الشباب الجامعي وصولاً الى تثمينها لأهمية كل من اللغة الفرنسية كوسيلة بناءة للحوار وللقيم الفرنكوفونية كمنصة للقيم والتسامح والتنوع.

في داخل القاعة، حضر أعضاء لجنة التحكيم من لبنان ورئيسة اللجنة الروائية اللبنانية الأصل الفرنكوفونية الهوى سلمى كجك، فيما توالى على الكلام عبر اتصال بالفيديو بعض أعضاء لجنة التحكيم من البلدان العربية الأخرى علماً ان بيان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية – الشرق الأوسط ذكر أنهم يمثلون 32 جامعة من 10 بلدان في الشرق الأوسط هي جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، إيران.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موقع النهار
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 25/9253 sec