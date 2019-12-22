شكل إعلان جائزة "خيار غونكور للشرق 2019"، التي نالتها الروائية نتاشا أبّانا عن رواية "الجنة فوق السطح" الصادرة عن دار غاليمار، جرعة امل أساسية لمسار الثقافة، التي يحتاجها لبنان أولاً ومحيطنا ثانياً.

جرى هذا الحدث التقليدي، التي نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والمعهد الفرنسي هذه السنة في قاعة محاضرات المعهد، وذلك بعد الغاء معرض الكتاب الفرنكوفوني بسبب الظروف الراهنة في البلد.

كانت الجائزة الوسيلة الفضلى العابرة من خلال تعزيزها للقراءة الأدبية في حياة الشباب الجامعي وصولاً الى تثمينها لأهمية كل من اللغة الفرنسية كوسيلة بناءة للحوار وللقيم الفرنكوفونية كمنصة للقيم والتسامح والتنوع.

في داخل القاعة، حضر أعضاء لجنة التحكيم من لبنان ورئيسة اللجنة الروائية اللبنانية الأصل الفرنكوفونية الهوى سلمى كجك، فيما توالى على الكلام عبر اتصال بالفيديو بعض أعضاء لجنة التحكيم من البلدان العربية الأخرى علماً ان بيان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية – الشرق الأوسط ذكر أنهم يمثلون 32 جامعة من 10 بلدان في الشرق الأوسط هي جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، إيران.