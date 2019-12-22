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رقم الخبر: 271311 تاريخ النشر: كانون الأول 20, 2019 الوقت: 12:32 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم "السماء الزرقاء" الايراني يقطع منتصف مشواره التصويري

فيلم "السماء الزرقاء" الايراني يقطع منتصف مشواره التصويري

تتايع عملیات تصویر الفیلم السینمائي (السماء الزرقاء) للمخرج حسين سهيلي زاده، في جزيرة قسم الإيرانية هذه الأيام، حيث أنجزت نسبة 50 بالمئة من العمليات المقررة للتصوير وفقاً لما أعلنته للعلاقات العامة للفيلم على أن ينتقل فريق التصوير إلى العاصمة قريباً ويتابع مشواره ولوكيشيناته فيها.

يقف أمام كاميرا سهيلي زاده في تمثيل الفيلم كل من: محمجد رضا فروتن، ميترا حجار، همايون ارشادي، سام درخشاني، وآناهينا دركاهي....وآخرون. وجاء في خلاصة الفيلم الذي كتبه بابك كايدان : "السماء الزرقاء" جزء من الحياة الغرامية لرجل وامرأة...و...

يشار إلى أن المخرج الإيراني حسين سهيلي زاده يحمل في جعبته العديد من الروائع  الدرامية التي شاهدتموها على شاشة آي فيلم ونالت كل الإعجاب والإشادة مثل: "لحن الأمومة"، "بنات حواء"، "المسافات".....وغيرها من الأعمال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/آي فيلم
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